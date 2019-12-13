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13.12.2019

İBB Başkanı İmamoğlu 'metrobüs' sözünü tutmadı |Video

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında özellikle engelli vatandaşların kullandığı asansör 15 gündür çalışmıyor. Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, arızalı asansör için “15 gün içerisinde kullanıma açılacaktır” sözü vermişti. İmamoğlu'nun bu sözünün üzerinden 15 gün geçmesine rağmen durakta halen değişen bir şey yok. Engelli vatandaşlar metrobüse binerken yaşadığı zorluklar kameralara yansıdı.

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