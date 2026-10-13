IBAN'ını kiraladı, 97 davayla karşı karşıya kaldı! 30 ay cezaevinde kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Nejat Yazıcı, 2022 yılında sosyal medyada tanıştığı kişilere e-ticaret vaadi üzerine banka hesaplarını kullandırdı. Hesaplarının dolandırıcılık olaylarında kullanıldığını öğrenen Yazıcı, hakkında 97 dava açıldığını ve yaklaşık 30 ay cezaevinde kaldığını söyledi. Ailesiyle birlikte mağdurların zararlarını karşılamak ve hukuki masrafları ödemek için yaklaşık 4 milyon lira harcadıklarını belirten Yazıcı, "Ben yandım, başkası yanmasın" diyerek vatandaşları banka hesaplarını başkalarına kullandırmamaları konusunda uyardı.