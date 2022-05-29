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Husumetlisinin kulağını kesti! Dehşet anları kamerada

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Giriş: 29.05.2022 13:49
Güncelleme:29.05.2022 14:04
İstanbul Esenyurt’ta bir adam kafede börek yerken arkasından yaklaşan husumetlisi kulağını kesti. Kulağı kesilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Husumetlisinin kulağını kesti
Husumetlisinin kulağını kesti
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