Hızır Reis... Namıdiğer Barbaros Hayrettin Paşa

Osmanlı'ya, hükmü boyunca, denizlerdeki en parlak dönemini yaşatan komutandı o… Barbaros Hayrettin Paşa... Preveze Deniz Savaşını kazandığında 60 yaşındaydı. Bu zaferle Akdeniz bir "Türk Gölü" olmuştu. O günlere, tarihin dönüm noktalarından birine, preveze deniz savaşına gidiyoruz. A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu'nun hazırladığı "Dönüm Noktasını"nı izliyoruz.