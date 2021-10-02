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Hızır Reis... Namıdiğer Barbaros Hayrettin Paşa

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.10.2021 16:32
Osmanlı'ya, hükmü boyunca, denizlerdeki en parlak dönemini yaşatan komutandı o… Barbaros Hayrettin Paşa... Preveze Deniz Savaşını kazandığında 60 yaşındaydı. Bu zaferle Akdeniz bir "Türk Gölü" olmuştu. O günlere, tarihin dönüm noktalarından birine, preveze deniz savaşına gidiyoruz. A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu'nun hazırladığı "Dönüm Noktasını"nı izliyoruz.
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