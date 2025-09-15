16 Eylül 2025, Salı

Hindistan'da dehşet: Alkollü kamyon sürücüsü can aldı
Giriş: 15.09.2025 23:21
Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde alkollü kamyon sürücüsü, trafikteki araç ve yayaların arasına daldı. 3 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Kamyonun altına sıkışan motosikletler alev aldı, dehşet anı güvenlik kameralarına yansıdı.
