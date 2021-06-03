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Hem bilimsel hem de uygulama olarak doğru değil! Bilim Kurulu üyesi uyardı: Virüs yükünü düşüremeyiz!

DHA
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Giriş: 03.06.2021 17:21
Hava sıcaklığının, virüsün bulaşmasını engellemediğini söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, "Bu yüzden 'Havalar sıcak, kalabalık ortam, açık hava maske takmazsam da olur. Virüs etkisiz hale geliyor' diye bir söylem, hem bilimsel olarak hem uygulama olarak doğru değil. Özellikle kalabalık yerlerde bulunurken muhakkak maskemizi takmamız lazım" dedi. Öte yandan Akın, Türkiye'de Covid-19 aşı sırası gelen her 4 kişiden 3'ünün randevusuna gitrmediğini ifade etti.
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