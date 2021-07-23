Hayatını Türk bayrağına adadı! 51 sene milli takımlar için amigoluk yaptı

Spor ile ilgilenenler belki tanırlar eski amigo Birol Ertan'ı. O ömrünü Türk bayrağına adamış biri. Renkli bir hayatı vardı ancak şu anda devletin ona sağladığı evde anılarıyla birlikte yaşıyor. Amigoluk onun için basit bir iş değildi. Vatani bir görevdi. 51 yıl süren koca bir serüvendi. Heyecan doluydu her bir yolculuk ama şimdi o kalabalık ve coşkulu günler yok. Hepsi birer anı olarak kaldı hafızasında ve fotoğraflarda. Amigo Birol, artık çok yalnız. Tribünlerden bir dostu bile kalmamış maalesef. Zaten en büyük sitemi de onlara.

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