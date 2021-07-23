23 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hayatını Türk bayrağına adadı! 51 sene milli takımlar için amigoluk yaptı

Hayatını Türk bayrağına adadı! 51 sene milli takımlar için amigoluk yaptı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2021 17:01
Güncelleme:23.07.2021 17:01
Spor ile ilgilenenler belki tanırlar eski amigo Birol Ertan'ı. O ömrünü Türk bayrağına adamış biri. Renkli bir hayatı vardı ancak şu anda devletin ona sağladığı evde anılarıyla birlikte yaşıyor. Amigoluk onun için basit bir iş değildi. Vatani bir görevdi. 51 yıl süren koca bir serüvendi. Heyecan doluydu her bir yolculuk ama şimdi o kalabalık ve coşkulu günler yok. Hepsi birer anı olarak kaldı hafızasında ve fotoğraflarda. Amigo Birol, artık çok yalnız. Tribünlerden bir dostu bile kalmamış maalesef. Zaten en büyük sitemi de onlara.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hayatını Türk bayrağına adadı!
Hayatını Türk bayrağına adadı!
Tehlikeli yolculuk! Yürekleri ağza getirdi
Tehlikeli yolculuk! Yürekleri ağza getirdi
Türkiye milli peynirini arıyor
Türkiye milli peynirini arıyor
Konya’da şok görüntü!
Konya’da şok görüntü!
Nasıl ralli pilotu olunur?
Nasıl ralli pilotu olunur?
Kovalamacada şoke eden olay!
Kovalamacada şoke eden olay!
Paraları yanan tatilciler oteli bastı
Paraları yanan tatilciler oteli bastı
Selzedeler A Haber’e konuştu!
Selzedeler A Haber’e konuştu!
Küçükçekmece'de bir anne 5 yaşındaki kızını minibüste unuttu
Küçükçekmece'de bir anne 5 yaşındaki kızını minibüste unuttu
Polislere ve sağlıkçılara saldırı kamerada
Polislere ve sağlıkçılara saldırı kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!
Şile’de denize girme yasağına rağmen plajlar doldu taştı!
Şile’de denize girme yasağına rağmen plajlar doldu taştı!
Daha Fazla Video Göster