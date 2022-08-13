13 Ağustos 2022, Cumartesi
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HAVELSAN’dan karma sürü teknolojisi! İHA, İKA ve İDA’lar birlikte görev yapabilecek
İnsansız hava, kara ve deniz araçlarıyla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye, dijital birliğe sahip nadir ülkelerden biri olacak. HAVELSAN'ın geliştirdiği karma sürü teknolojisiyle İHA, İKA ve İDA'lar birlikte sürü harekatı icra edebilecek. Yazılım sayesinde farklı platformlar, karmaşık görevleri başarıyla yerine getirecek.