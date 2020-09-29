- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Hava bir anda karardı göz gözü görmedi! Nevşehir'de oluşan toz bulutu korkuttu
Nevşehir’de bu akşam saatlerinde meydana gelen toz bulutu ile birlikte göz gözü görmedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean böyle yansıdı.
Nevşehir'de bu akşam saatlerinde meydana gelen toz bulutu ile birlikte göz gözü görmedi.
Otomobillerin güçlükle hareket ettiği görülürken şehirde oluşan toz bulutu vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kameralarına kaydedildi.
Nevşehir'de oluşan toz bulutu bir süre sonra yerine yağmur yağışına bıraktı.