Hatay’da yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı! Araçlar, evler ve iş yerleri suya gömüldü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yağış ve lodos büyük bir yıkıma yol açtı. Deniz taşmasıyla birlikte sahil yolu ulaşıma kapanırken sokaklarda bulanan araçlar suya gömüldü. İnsanlar evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kaldı. Ekipler kepçelerle vatandaşların yardımına koştu ve güvenli noktaya tahliye etti. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durum aktardı. Kepçeyle kurtarma anları ise A Haber kameralarına yansıdı.

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