14 Ekim 2025, Salı
Hatay’da TIR’dan 28 kaçak göçmen çıktı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Dörtyol-Erzin yolu üzerinde durdurdukları bir TIR’da arama yaptı. TIR'ın dorsesinde geçerli oturma izni bulunmayan 28 kaçak göçmen yakalandı. Farklı ülkelerin vatandaşı olduğu belirlenen kaçaklar, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.