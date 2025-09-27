27 Eylül 2025, Cumartesi

Hatay’da alkollü şahıs trafiği birbirine kattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 11:19
Defne’de araçlara otostop çeken ve alınmayınca sinirlenen alkollü şahıs, yol ortasına kaldırım taşı koyarak trafiği tehlikeye soktu. Kameralara yansıyan olayda sürücüler zor anlar yaşarken, şahsın bir süre sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.
