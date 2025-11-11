11 Kasım 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları "Hastaneden çıkar çıkmaz mezarlığa gitti"
Hastaneden çıkar çıkmaz mezarlığa gitti

"Hastaneden çıkar çıkmaz mezarlığa gitti"

Giriş: 11.11.2025 15:18
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de yıkılan 7 katlı binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir'in dedesi Naim Bilir konuştu. Dilara'nın dün hastaneden taburcu edildikten sonra ailesinin mezarlarını ziyaret ettiğini söyleyen Bilir, "Dilara'nın psikolojisi tam yerine oturmuş değil. Geçen sene üniversite sınavına girmişti. Bu sene de yeniden sınavlara hazırlık amacındaydı. Okumak istiyordu, ders çalışacaktı. Bu olay sebebiyle her şey yarım kaldı. Devam edecek mi, yoksa başka bir şey mi yapacak orasını bilemiyoruz. Yaşadığım sürece arkasındayım" dedi.
