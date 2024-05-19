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Hastanede ölü bulunan Selen hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 19.05.2024 11:33
Beylikdüzü’nde dedesinin yanında refakatçi olarak kaldığı hastane odasında ölü bulunan genç hemşirenin, ölmeden önceki son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri otaya çıktı.
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