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Esenler'de pitbull dehşeti! Ağızlıksız gezdirilen pitbull kedilere böyle saldırdı

DHA
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Giriş: 10.06.2024 13:14
Esenler'de, parktaki bir kedi ağızlıksız dolaştırılan pitbullun saldırısına uğradı. Çocukların oyun oynadığı anlarda yaşanan saldırıyı çevredekiler engellemeye çalışsa da pitbull, ağzına aldığı kediyi bırakmadığı gibi sahibini de ısırmaya çalıştı. Kedi feci şekilde can verirken, aynı köpeğin yine parkta başka bir kediye saldırdığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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