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Elazığ'da koruma altında olan benekli semender görüldü

İHA
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Giriş: 10.06.2024 15:56
Elazığ’ın Palu ilçesinde nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan sarı benekli semender görüntülendi.
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