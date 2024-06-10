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Kurban fiyatları düştü mü?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2024 14:34
Bayram öncesi son hafta sonu olduğu için kurban pazarları hareketli. Son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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Kurban fiyatları düştü mü?
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