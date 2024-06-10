Görüntülenirken aniden kükreyip saldırıya geçti! DKMP videoyu paylaştı: Kaç kaç kaç!

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan porsuklar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı. Görüntülenirken aniden kükreyen porsuk saldırmak için harekete geçti. İşte o anlar...

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