10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Yumurta kodlarının sırrı: Organik olduğunu böyle anlayabilirsiniz! 0, 1, 2, 3 numara yazıyorsa...

Yumurtaların üzerinde yer alan "0-1-2-3" kodları, yumurtanın üretim şekline ve özelliklerine dair önemli bilgiler sağlar. Bu kodlar özellikle organik ve doğal beslenmeye dikkat eden tüketiciler için büyük bir rehberdir. Yumurtaların nasıl üretildiği hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, 'Yumurta kodları ne anlama geliyor?', 'Organik yumurta nasıl anlaşılır?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 16:04
  • 1
  • 6
Yumurta kodlarının sırrı: Organik olduğunu böyle anlayabilirsiniz! 0, 1, 2, 3 numara yazıyorsa...

Yumurtaların üzerindeki rakamlar, ürünün üretim yöntemi ve kalitesi hakkında önemli bilgiler içerir. Bu rakamlar, tüketicilere yumurta alırken doğru tercihi yapmalarında yardımcı olur. İşte bu rakamların anlamları:

  • 2
  • 6
Yumurta kodlarının sırrı: Organik olduğunu böyle anlayabilirsiniz! 0, 1, 2, 3 numara yazıyorsa...

ÜZERİNDEKİ KODLARIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

0: Organik yumurtaları temsil eder. Organik yumurtalar, organik tarım yöntemleriyle beslenen tavuklardan elde edilir ve genellikle serbest dolaşan tavuklardan alınır. Bu yumurtaların içinde hormon ve antibiyotik bulunmaz.

  • 3
  • 6
Yumurta kodlarının sırrı: Organik olduğunu böyle anlayabilirsiniz! 0, 1, 2, 3 numara yazıyorsa...

1: Serbest dolaşan tavukların yumurtalarını ifade eder. Bu yumurtalar, tavukların açık alanlarda serbestçe dolaşarak beslendiği koşullarda üretilir.

  • 4
  • 6
Yumurta kodlarının sırrı: Organik olduğunu böyle anlayabilirsiniz! 0, 1, 2, 3 numara yazıyorsa...

2: Yerleşik tavukların yumurtalarını temsil eder. Bu yumurtalar, tavukların kafeslerde yaşadığı koşullarda üretilir.

  • 5
  • 6
Yumurta kodlarının sırrı: Organik olduğunu böyle anlayabilirsiniz! 0, 1, 2, 3 numara yazıyorsa...

3: Kafeste yetiştirilen tavukların yumurtalarını ifade eder. Bu yumurtalar, tavukların küçük kafeslerde yaşadığı ve sınırlı hareket imkanına sahip olduğu koşullarda üretilir.