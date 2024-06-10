Katil İsrail bir kenti yakıp yıktı! Dehşet anlarını "bir anda gelen kıyamete" benzettiler | Sokaklar cansız bedenlerle doldu

"Hiçbir uyarı yapılmadı. Bir anda evleri ve sivilleri bombalamaya başladılar"

Olayın izleri yüzüne yansıyan Umm İslam, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir uyarı yapılmadı. Bir anda İsrail ordusu, evleri ve sivilleri bombalamaya, vurmaya başladı. Kardeşimin evi de hedef alınan evlerdendi. Ev, eşi ve 6 kızının üzerine yıkıldı. İnsanlar ne olduğunu, nereye gideceklerini bilemeden sokaklara çıkarak koşuşturmaya başladı."