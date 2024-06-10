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Katil İsrail bir kenti yakıp yıktı! Dehşet anlarını "bir anda gelen kıyamete" benzettiler | Sokaklar cansız bedenlerle doldu

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan katil İsrail, kadın çocuk dinlemeden on binlerce sivili katletti. Gazze'de sayısız kenti enkaza çeviren terör ordusu bu kez Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve Deyr el-Belah'ı yakıp yıktı. Mülteci Kampı'na düzenlenen alçak saldırı sonrası görgü tanıkları yaşadıklarını "bir anda gelen kıyametin dehşetine" benzetti.

Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:44
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Katil İsrail bir kenti yakıp yıktı! Dehşet anlarını bir anda gelen kıyamete benzettiler | Sokaklar cansız bedenlerle doldu

İsrail ordusu önceki gün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyururken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği söz konusu saldırılarda 64'ü çocuk 274 Filistinli yaşamını yitirdi.

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Katil İsrail bir kenti yakıp yıktı! Dehşet anlarını bir anda gelen kıyamete benzettiler | Sokaklar cansız bedenlerle doldu

İsrail'in Nusayrat'taki kanlı katliamına tanıklık eden Umm İslam el-Assar, yeğeninin de yaralandığı saldırıyı Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde AA muhabirine anlattı.

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Katil İsrail bir kenti yakıp yıktı! Dehşet anlarını bir anda gelen kıyamete benzettiler | Sokaklar cansız bedenlerle doldu

"KIYAMET GÜNÜNÜN DEHŞETİ GİBİYDİ"

Umm İslam, "Kıyamet gününün dehşeti gibiydi. Herkes etrafındakilerden kaçıyordu, sokaklar ve yollar cesetlerle doluydu, her yerde kan vardı." dedi.

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Katil İsrail bir kenti yakıp yıktı! Dehşet anlarını bir anda gelen kıyamete benzettiler | Sokaklar cansız bedenlerle doldu

Her şeyin bir anda olduğunu belirten Filistinli kadın, şöyle konuştu:

"Olan bitenler, son derece zor ve aniydi. Evlerimizdeydik ve bir anda büyük bir gürültü koptu, her yerden bomba sesleri duymaya başladık. Quadcopter dronlar makineli tüfeklerle herkese ateş açmaya başladı."

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Katil İsrail bir kenti yakıp yıktı! Dehşet anlarını bir anda gelen kıyamete benzettiler | Sokaklar cansız bedenlerle doldu

"Hiçbir uyarı yapılmadı. Bir anda evleri ve sivilleri bombalamaya başladılar"

Olayın izleri yüzüne yansıyan Umm İslam, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir uyarı yapılmadı. Bir anda İsrail ordusu, evleri ve sivilleri bombalamaya, vurmaya başladı. Kardeşimin evi de hedef alınan evlerdendi. Ev, eşi ve 6 kızının üzerine yıkıldı. İnsanlar ne olduğunu, nereye gideceklerini bilemeden sokaklara çıkarak koşuşturmaya başladı."