10 Haziran 2024, Pazartesi
Katil İsrail bir kenti yakıp yıktı! Dehşet anlarını "bir anda gelen kıyamete" benzettiler | Sokaklar cansız bedenlerle doldu
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan katil İsrail, kadın çocuk dinlemeden on binlerce sivili katletti. Gazze'de sayısız kenti enkaza çeviren terör ordusu bu kez Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve Deyr el-Belah'ı yakıp yıktı. Mülteci Kampı'na düzenlenen alçak saldırı sonrası görgü tanıkları yaşadıklarını "bir anda gelen kıyametin dehşetine" benzetti.
Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:44
- 1
- 25
- 2
- 25
- 3
- 25
- 4
- 25
- 5
- 25