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Sıcak havalarda kalp sağlığına dikkat! Kronik hastalar yaz aylarında hangi önlemleri almalı?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 10.06.2024 13:33
Son günlerde etkili olan aşırı sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle kronik hastalar bu süre zarfında normalden daha fazla dikkatli olmalı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Evin Bozçalı Polat anlattı.
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