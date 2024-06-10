Sıcak havalarda kalp sağlığına dikkat! Kronik hastalar yaz aylarında hangi önlemleri almalı?

Son günlerde etkili olan aşırı sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle kronik hastalar bu süre zarfında normalden daha fazla dikkatli olmalı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Evin Bozçalı Polat anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN