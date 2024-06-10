Çardakların yıkılacağı alana konteynerler kuruldu! Sahile sıfır 220 konteyner kurdular

Antalya'da Aksu ilçesinde çardakların yıkım kararı uygulanmadan bu kez bölgeye konteynerler kurulmaya başlandı. Aksu Belediyesi, bölgede 200'u bulan bölgedeki konteynerler sahiplerini uyardı ve kaldırılmaması halinde yıkılacağını tebliğ etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN