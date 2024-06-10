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Çardakların yıkılacağı alana konteynerler kuruldu! Sahile sıfır 220 konteyner kurdular

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 10.06.2024 13:41
Antalya'da Aksu ilçesinde çardakların yıkım kararı uygulanmadan bu kez bölgeye konteynerler kurulmaya başlandı. Aksu Belediyesi, bölgede 200'u bulan bölgedeki konteynerler sahiplerini uyardı ve kaldırılmaması halinde yıkılacağını tebliğ etti.
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Sahile sıfır 220 konteyner kurdular
Sahile sıfır 220 konteyner kurdular
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