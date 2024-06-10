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Bahar'ın başrolü Demet Evgar'ın alacağı ücret dudak uçuklattı! Milyonluk reklam anlaşması...

Kariyerindeki en büyük çıkışı "1 Kadın 1 Erkek" dizisiyle yakalayan Evgar, "Emret Komutanım", "Yahşi Batı", "Sofra Sırları", "Avlu" ve "Alev Alev" gibi birçok başarılı yapımda rol aldı. Son olarak reyting rekorları kıran Bahar dizisinde başrolü oynayan Evgar hakkında bir iddia ortaya çıktı. Başarılı oyuncu bir markanın reklam yüzü oldu ve milyonluk reklam anlaşmasına imza attı. İşte alacağı ücret...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 15:36
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Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın alacağı ücret dudak uçuklattı! Milyonluk reklam anlaşması...

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi başarılı isimleri bir araya getiren Bahar dizisi geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

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Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın alacağı ücret dudak uçuklattı! Milyonluk reklam anlaşması...

1 Kadın 1 Erkek, Avlu, Alev Alev, Vatanım Sensin, Emret Komutanım gibi birçok dizide ve filmde oynayan Evgar, Bahar dizisiyle daha da parladı.

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Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın alacağı ücret dudak uçuklattı! Milyonluk reklam anlaşması...

Güzel oyuncunun bu popülerliği milyonluk reklam anlaşmalarını da beraberinde getirdi. GazeteMagazin'in haberine göre; Demet Evgar bir temizlik markasının ekran yüzü oldu.

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Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın alacağı ücret dudak uçuklattı! Milyonluk reklam anlaşması...

Evgar'ın bu anlaşmadan tam tamına 12 milyon TL aldığı konuşuluyor.

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Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın alacağı ücret dudak uçuklattı! Milyonluk reklam anlaşması...

Diğer yandan Evgar'ın özel hayatı da merak konusu oldu. 6 yıllık sevgililiğin ardından nikah masasına oturan ve kızı Mavi'yi kucağına alan Evgar, bakın kiminle evliymiş...