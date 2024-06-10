Bahar'ın başrolü Demet Evgar'ın alacağı ücret dudak uçuklattı! Milyonluk reklam anlaşması...

Kariyerindeki en büyük çıkışı "1 Kadın 1 Erkek" dizisiyle yakalayan Evgar, "Emret Komutanım", "Yahşi Batı", "Sofra Sırları", "Avlu" ve "Alev Alev" gibi birçok başarılı yapımda rol aldı. Son olarak reyting rekorları kıran Bahar dizisinde başrolü oynayan Evgar hakkında bir iddia ortaya çıktı. Başarılı oyuncu bir markanın reklam yüzü oldu ve milyonluk reklam anlaşmasına imza attı. İşte alacağı ücret...