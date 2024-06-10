Boğaz'da yalı soygunu! Yalıda 130 milyonluk soygun nasıl gerçekleşti?

İstanbul Boğazı'ndaki yalıda, filmleri aratmayan bir soygun gerçekleşti. Yalıdaki güvenlik görevlisi 4 arkadaşı ile birlikte yalınının kasasındaki 130 milyon lira ile sırra kadem bastılar. Polis şimdi soyguncuların peşinde. Detayları canlı yayında A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

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