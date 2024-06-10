10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Kıyma makinesi cinayetini kim işledi? Müge Anlı'da dehşete düşüren sözler: 'Kocanı kıtır kıtır doğratırım'

Müge Anlı'nın programında ortaya atılan bir iddia, büyük bir şok etkisi yarattı. Kayıp Güllü Çolak'ın akrabası olan Ahmet, canlı yayında korkunç bir gerçeği açıklamıştı. Ahmet, "Nenem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler" demişti. Ardı arkası kesilmeyen olay hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Mehmet'in komşusu Hatice Ekizli, bugünkü yayında şoke eden açıklamalarda bulundu. 1 yıl önce Mehmet tarafından dolandırıldığını belirten Ekizli, "Mehmet'in bana ilgisi vardı. 'İstiyorsan senin eşini de kıyma makinesinde çektireyim. Adam kesmesi o kadar basit ki kıtır kıtır doğratırım' dedi" İşte Müge Anlı'daki kıyma makinesi cinayetinin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 13:24
  • 1
  • 28
Kıyma makinesi cinayetini kim işledi? Müge Anlı’da dehşete düşüren sözler: ’Kocanı kıtır kıtır doğratırım’

Müge Anlı'nın programında akılma bir olay işlendi. Kahramanmaraş'ta yaşayan 33 yaşındaki Güllü Çolak, 2 ay önce sırra kadem bastı. Başkasıyla evli olan ve Güllü ile aşk yaşayan Mehmet ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Genç kadının bulunması için Müge Anlı ve ekininden yardım istedi.

  • 2
  • 28
Kıyma makinesi cinayetini kim işledi? Müge Anlı’da dehşete düşüren sözler: ’Kocanı kıtır kıtır doğratırım’

Müge Anlı'nın programında akılma bir olay işlendi. Kahramanmaraş'ta yaşayan 33 yaşındaki Güllü Çolak, 2 ay önce sırra kadem bastı. Başkasıyla evli olan ve Güllü ile aşk yaşayan Mehmet ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Genç kadının bulunması için Müge Anlı ve ekininden yardım istedi.

  • 3
  • 28
Kıyma makinesi cinayetini kim işledi? Müge Anlı’da dehşete düşüren sözler: ’Kocanı kıtır kıtır doğratırım’

Güllü ise yayına bağlanıp Mehmet'ten şiddet gördüğü için ailesine sığındığını anlattı. Mehmet'in kendisinden sonra iki evli kadını daha kaçırdığını, bu kadınları kandırıp altınlarını aldığını, o kadınların da yuvasını yıktığını anlattı. Bugünkü canlı yayında ise inanılmaz gelişmeler yaşandı.

  • 4
  • 28
Kıyma makinesi cinayetini kim işledi? Müge Anlı’da dehşete düşüren sözler: ’Kocanı kıtır kıtır doğratırım’

Güllü'nün eski eşi Murat da canlı yayına katıldı. Güllü'nün akrabası Ahmet ise genç kadının para için birliktelikler yaşadığı iddiasını ortaya attı. Ahmet daha sonra kan donduran bir iddia ortaya attı. Bir adamın öldürülüp kıyma makinesinde çekildiğini anlattı.

  • 5
  • 28
Kıyma makinesi cinayetini kim işledi? Müge Anlı’da dehşete düşüren sözler: ’Kocanı kıtır kıtır doğratırım’

Yayında konuşan Müge Anlı "Ayrıca aramızda Ahmet var. Ahmet de Güllü Hanım'ın yeğeni. Bildiğini saklamak da suça iştiraktir aslında baktığınız zaman. Halan oluyormuş senin Güllü. Sen onun aslında evlilik vaadiyle dolandırma işi yaptığını iddia ediyorsun. Bugün stüdyomuzdasın. Ama arkadaşlarımıza bir şey daha anlatmışsın. Aferin sana.