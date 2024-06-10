Kıyma makinesi cinayetini kim işledi? Müge Anlı'da dehşete düşüren sözler: 'Kocanı kıtır kıtır doğratırım'

Müge Anlı'nın programında ortaya atılan bir iddia, büyük bir şok etkisi yarattı. Kayıp Güllü Çolak'ın akrabası olan Ahmet, canlı yayında korkunç bir gerçeği açıklamıştı. Ahmet, "Nenem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler" demişti. Ardı arkası kesilmeyen olay hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Mehmet'in komşusu Hatice Ekizli, bugünkü yayında şoke eden açıklamalarda bulundu. 1 yıl önce Mehmet tarafından dolandırıldığını belirten Ekizli, "Mehmet'in bana ilgisi vardı. 'İstiyorsan senin eşini de kıyma makinesinde çektireyim. Adam kesmesi o kadar basit ki kıtır kıtır doğratırım' dedi" İşte Müge Anlı'daki kıyma makinesi cinayetinin detayları...