Hangisine müdahale edeceğini şaşırdı! Bursa’da 5 kişilik kuyumcu soygunu

Bursa'dan ilginç bir hırsızlık kayda geçti. 5 kişilik hırsız grubu kuyumcuya bir anda girip bankodaki altınlara yöneldi. İçeride kuyumcu tek başınaydı. Hangisine engel olacağını şaşırdı. Detaylar A Haber ekibinden Yusuf Gül ve Furhan Hüyük'ün özel haberinde...

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