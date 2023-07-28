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Hangisine müdahale edeceğini şaşırdı! Bursa’da 5 kişilik kuyumcu soygunu

A Haber
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Giriş: 28.07.2023 09:54
Bursa'dan ilginç bir hırsızlık kayda geçti. 5 kişilik hırsız grubu kuyumcuya bir anda girip bankodaki altınlara yöneldi. İçeride kuyumcu tek başınaydı. Hangisine engel olacağını şaşırdı. Detaylar A Haber ekibinden Yusuf Gül ve Furhan Hüyük'ün özel haberinde...
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