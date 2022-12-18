Hamsi… Çinekop… Barbun… Çinekop… Balık tezgahları şenlendi! İşte fiyatlarda son durum

Palamudun azalmasıyla birlikte balık tezgahları hamsi, çinekop ve barbunla süslendi. Peki tezgahlarda fiyatlar ne durumda? En çok hangi balık tercih ediliyor? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

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