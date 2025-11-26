26 Kasım 2025, Çarşamba

Halk sokak hayvanları düzenlemesine ne diyor? | SÖZ MİLLETTE

Giriş: 26.11.2025 11:42
İstanbul'da sokak hayvanlarına yönelik yeni bir genelge yayınlandı ve sokak köpeklerinin kontrolsüz beslenmesi yasakladı. Bu karar sonrası ülke gündemi bir kez daha sokak hayvanlarını konuşmaya başladı. Ekiplerimiz de mikrofonu sokağa uzattı. Sahipsiz hayvanlarla ilgili yeni düzenlemeye dair vatandaşların yorumları ise oldukça farklı. Kimileri güvenlik endişelerini dile getirirken, kimileri de hayvanların yaşam koşullarının korunması gerektiğini savunuyor. İşte o görüşler...
