Halk sokak hayvanları düzenlemesine ne diyor? | SÖZ MİLLETTE

İstanbul'da sokak hayvanlarına yönelik yeni bir genelge yayınlandı ve sokak köpeklerinin kontrolsüz beslenmesi yasakladı. Bu karar sonrası ülke gündemi bir kez daha sokak hayvanlarını konuşmaya başladı. Ekiplerimiz de mikrofonu sokağa uzattı. Sahipsiz hayvanlarla ilgili yeni düzenlemeye dair vatandaşların yorumları ise oldukça farklı. Kimileri güvenlik endişelerini dile getirirken, kimileri de hayvanların yaşam koşullarının korunması gerektiğini savunuyor. İşte o görüşler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN