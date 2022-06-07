07 Haziran 2022, Salı
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Haliç kahverengiye boyandı! Vatandaş İBB'ye isyan etti
İstanbul’un simgelerinden "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi kahverengiye boyandı. Kahverengine dönen Haliç, drone ile havadan görüntülendi. Eskiden suyun mavi olduğunu, bugün ise kötü bir duruma geldiğini belirten vatandaş, "Ben burada doğdum büyüdüm. Geçenlerde burası baya kıpkırmızıydı. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Buraya ilgi yok. Temizliyoruz falan diyorlar ama maalesef öyle bir şey yok.” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.