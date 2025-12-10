10 Aralık 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Alkollü sürücünün karıştığı kazada lüks otomobil pert oldu
Alkollü sürücünün karıştığı kazada lüks otomobil pert oldu

Alkollü sürücünün karıştığı kazada lüks otomobil pert oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 10.12.2025 08:33
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı'nda bulunan alt geçitte meydana gelen trafik kazasında, M.M.K yönetimindeki 07 ASJ 442 plakalı otomobille D.Ş. yönetimindeki 38 DS 001 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 DS 001 plakalı lüks otomobil duvara çarparak büyük hasar alırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaralı olmadığı belirlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sürücülere alkol testi yapılırken, 07 ASJ 442 plakalı otomobili kullanan M.M.K.'nin 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.M.K.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Alkollü sürücü M.M.K. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Kazada pert olan lük otomobilde çekiciyle kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alkollü sürücünün karıştığı kazada lüks otomobil pert oldu
ABONE OL
Küçükçekmece’de metrobüs yangını!
Küçükçekmece'de metrobüs yangını!
Ulaşıma kar engeli!
Ulaşıma kar engeli!
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon
Sarıkamış’ta kar kalınlığı 60 santim
Sarıkamış'ta kar kalınlığı 60 santim
Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
Çalıştığı şirketi iki kişiye soydurttu
Çalıştığı şirketi iki kişiye soydurttu
Yolda mahsur kalanlara yardım eli
Yolda mahsur kalanlara yardım eli
Kaza yapan TIR’lar alev aldı
Kaza yapan TIR’lar alev aldı
Yurt genelinde hava nasıl olacak?
Yurt genelinde hava nasıl olacak?
Yeni nesil suç örgütlerine dev operasyon
Yeni nesil suç örgütlerine dev operasyon
Alkollü sürücünün karıştığı kazada lüks otomobil pert oldu
Alkollü sürücünün karıştığı kazada lüks otomobil pert oldu
Zonguldak’ta halk otobüsünde yangın paniği
Zonguldak’ta halk otobüsünde yangın paniği
Daha Fazla Video Göster