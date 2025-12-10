Yeni nesil suç örgütlerine dev operasyon: 42 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, yeni nesil suç örgütleri ile ilgili birçok adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, iş yerlerine yönelik silahlı saldırı, tehdit ve kundaklama olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şahıslar gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda; 22.11.2025 tarihinde Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı eylemi ile alakalı tespit edilen 2 şüpheli şahıs, 25.11.2025 tarihinde Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı eylemi ile alakalı tespit edilen 4 şüpheli şahıs, 28.11.2025 tarihinde Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen eylem ile alakalı tespit edilen 17 şüpheli şahıs, 29.11.2025 tarihinde Bahçelievler ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen eylem ile alakalı tespit edilen 2 şüpheli şahıs, 01.12.2025 tarihinde 1 kişiye yönelik gerçekleşen tehdit eylemi ile alakalı tespit edilen 2 şüpheli şahıs, 04.12.2025 tarihinde Şişli ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırı eylemi ile alakalı tespit edilen 4 şüpheli şahıs, 01.12.2025 tarihinde Beşiktaş ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 1 şüpheli şahıs, 03.12.2025 tarihinde 1 kişiye yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 şüpheli şahıs, 05.12.2025 tarihinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 4 şüpheli şahıs olmak üzere toplamda 42 şahıs farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

