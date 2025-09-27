27 Eylül 2025, Cumartesi

Hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası vardı! Bakın nerede ortaya çıktı

Hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası vardı! Bakın nerede ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 27.09.2025 19:40
Güncelleme:27.09.2025 19:41
Konya'da çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Kadir Öztaş, ekiplerin yürüttüğü hummalı çalışmalar sonucu evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Firarinin, ekiplerden saklanmak için gizlendiği yer ise görenleri hayrete düşürdü.
Hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası vardı! Bakın nerede ortaya çıktı
