27 Eylül 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası vardı! Bakın nerede ortaya çıktı
Konya'da çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Kadir Öztaş, ekiplerin yürüttüğü hummalı çalışmalar sonucu evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Firarinin, ekiplerden saklanmak için gizlendiği yer ise görenleri hayrete düşürdü.