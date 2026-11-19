COP31'de AB'den dünyaya küresel iş birliği çağrısı! Hoekstra'dan iklim taahhütleri için kritik mesaj

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi'nde Avrupa Birliği'nden küresel iş birliği çağrısı geldi. Avrupa Komisyonunun iklimden sorumlu üyesi Wopke Hoekstra, zirvede verilen taahhütlerin somut adımlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Hoekstra, COP31'in yalnızca açıklamaların yapıldığı bir zirve değil, iklim değişikliğiyle mücadelede gerçek dönüşümün başlangıcı olması gerektiğini ifade etti.