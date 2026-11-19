Ak Parti'de kritik toplantı: 9 belediyenin partiye katılması bekleniyor!

Ankara'da gözler bugün saat 14.00'te başlayacak AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na çevrildi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun aktardığı son dakika kulis bilgilerine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ardından ikisi büyükşehir, yedisi ilçe olmak üzere toplam 9 belediyenin AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.