HGS cezalarında yeni düzenleme! İhlaller avukata gitmeden çözülecek

HGS'de ihlalli geçişlerde yaşanan sorunlar ve yüksek cezalara yönelik yeni bir düzenleme gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konunun işletmecilerle değerlendirileceğini belirtirken sürücülere SMS uyarısında bulundu. Bakan Uraloğlu, ihlalli geçişin ardından 15 gün içinde ödeme yapan sürücülerden ceza alınmadığını, 15'inci günden 45'inci güne kadar ise geçiş ücretinin 1 katı tutarında ceza uygulandığını açıkladı. A Haber muhabiri Arzu Fidanverdi, kameraman Hasancan Türkeş'in görüntüleri eşliğinde HGS'deki ihlalli geçiş süreçlerini ve Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarını aktardı.