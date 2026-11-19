Konya'daki hayvan bankası! TİGEM'de 32 bin küçükbaş, 4 bine yakın büyükbaş yetiştiriliyor

Konya'daki TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle Türkiye'nin damızlık hayvan varlığına katkı sağlıyor. İşletmede 32 bin küçükbaş ve 4 bine yakın büyükbaş hayvan bulunuyor. TİGEM İşletme Müdür Yardımcısı Yusuf Ünal, yıllık kuzu doğumlarından süt üretimine, damızlık satışlarından meralarda yürütülen yetiştiricilik faaliyetlerine kadar yapılan çalışmaları anlattı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik, kameraman Tunahan Konuk'un görüntüleri eşliğinde Konya'daki üretim faaliyetlerini ve hayvancılık çalışmalarını aktardı.