ABD, Rusya ve Çin zirvesinde kritik hesaplaşma! Yapay zekâ, enerji ve nükleer güç rekabetinin perde arkası

ABD, Rusya ve Çin liderlerinin bir araya geldiği zirvenin perde arkası A Haber'de masaya yatırıldı. Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever, Rusya-Ukrayna savaşı, İran gerilimi, enerji koridorları, nükleer silahlar ve yapay zekâ rekabetini değerlendirdi. Tarafların farklı çıkarlar nedeniyle bir "Meksika açmazı" yaşadığını belirten Atasever, Çin'in Trump'a yönelik diplomatik yaklaşımının Putin'e mesaj niteliği taşıyabileceğini söyledi.