Hataylı Barış sosyal medyanın gündeminde! "Ev gençlerinin lideri" ilan edildi: "Koşullar düzelse de çıkmam"

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakan 25 yaşındaki Barış Özbay, zamanının büyük bölümünü evde geçirmeye başladı. Sosyal medyada kendisinden habersiz yapılan paylaşımlarla "ev gençlerinin lideri" ilan edilen Özbay, yaklaşık 3 aylık hastane tedavisinin ardından yaşamını anlattı. Kendini hareketin lideri olarak görmediğini belirten genç, ekonomik şartlar düzelse bile evden çıkmayı düşünmediğini söyledi.