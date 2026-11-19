Üçlü zirvede diplomatik şifreler! ABD'nin Çin ve Rusya politikasında tarihi değişim: Nixon doktrini tersine mi dönüyor?

ABD, Rusya ve Çin liderlerinin Çin'de bir araya geldiği zirvenin diplomatik perde arkası A Haber'de masaya yatırıldı. Dış Politika Uzmanı Yeliz Albayrak, liderlerin beden dili ve protokol düzeninden nükleer silahlar ile START Anlaşması'na kadar kritik başlıkları değerlendirdi. ABD'nin 1970'lerdeki Nixon-Kissinger stratejisinden farklı bir politika izlediğini belirten Albayrak, Washington'ın Rusya ile yakınlaşarak Çin'i dengelemeye çalıştığını ifade etti.