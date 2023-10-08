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Hakimin yaralandığı kazada 10 dakikalık sır

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Giriş: 08.10.2023 09:09
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan, Başakşehir'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Başlatılan soruşturmada, bölgeyi gören kameraların kaza sırasında 10 dakika boyunca kayıt yapmadığı ortaya çıktı.
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Hakimin yaralandığı kazada 10 dakikalık sır
Hakimin yaralandığı kazada 10 dakikalık sır
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