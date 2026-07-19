Coğrafi işaretli Malatya kurabiyesi Avrupa sofralarında

Dünyanın kayısı başkenti olarak anılan Malatya'nın coğrafi işaret tescilli lezzeti Malatya kurabiyesi, kayısı çekirdeğinden elde edilen özel unla hazırlanan kendine özgü tarifiyle dikkat çekiyor. Geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan geleneksel lezzet, bugün Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilerek uluslararası pazarda da ilgi görüyor. A Haber ekibi, Malatya'nın simge tatlarından biri olan kurabiyenin üretim serüvenini yerinde görüntüledi. Şef Mehmet Koyunoğlu, kuşaktan kuşağa aktarılan tarifin püf noktalarını uygulamalı olarak anlatırken, A Haber Muhabiri Mehmet Türel ve Kameraman Turgut Yaman da bu eşsiz lezzetin üretim aşamalarını ve dünya sofralarına uzanan yolculuğunu ekranlara taşıdı.