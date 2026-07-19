Memleket Hikayeleri'nin bu haftaki rotası Edirne oldu

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Hikayeleri programının bu haftaki durağı, Osmanlı'ya yıllarca başkentlik yapan serhat şehri Edirne oldu. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nden II. Bayezid Külliyesi'nin asırlık şifahanesine, Meriç ve Tunca nehirlerinin tarihi köprülerinden 41 çeşit baharatla hazırlanan deva-i misk helvasına, coğrafi işaretli Edirne tava ciğerinden ata tohumuyla yetiştirilen Karaağaç biberine kadar şehrin tarihi ve gastronomik zenginlikleri ekranlara taşındı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin asırlık geleneği, Kapıkule Sınır Kapısı, Lozan Anıtı ve restorasyonu tamamlanan Makedon Kulesi de Edirne'nin köklü mirasının önemli durakları arasında yer aldı. A Haber Muhabiri Vedat Sezer ile Kameraman Birol Güngördü, Edirne'nin geçmişten bugüne uzanan hikayesini ve öne çıkan değerlerini tüm ayrıntılarıyla izleyiciyle buluşturdu.