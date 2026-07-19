Bakan Gürlek'ten Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında dikkat çeken açıklama: "Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın gidilecek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Gürlek, dosyada FETÖ'nün mahrem yapılanması, Adil Öksüz bağlantısı, ByLock kayıtları ve örgütsel irtibatların titizlikle incelendiğini vurguladı. Gürlek, soruşturmanın hukuk çerçevesinde sonuna kadar sürdürüleceğini ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmayacağını ifade etti.