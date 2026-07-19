Nesli tehlike altındaki geyik böceği Gördes'te görüntülendi

Manisa'nın Gördes ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan geyik böceği (Lucanus cervus) görüntülendi. Beğel Mahallesi'nde tarım arazisinde çalışan Recep Şener'in cep telefonuyla kaydettiği nadir tür, zarar verilmeden doğal yaşam alanına bırakıldı. Orman ekosistemi için önemli rol üstlenen ve insanlara zarar vermeyen geyik böceğinin korunması gerektiği vurgulanırken, vatandaşlara bu canlılara zarar vermemeleri çağrısı yapıldı.