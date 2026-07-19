Yazın güneş lekelerine dikkat! Uzmanlar uyardı

Yaz aylarında güneşe uzun süre maruz kalmak, ciltte kalıcı lekelere neden olabiliyor. Uzmanlar, güneş lekelerinin büyük bölümünün zararsız olduğunu ancak şekli değişen, büyüyen, renk değiştiren veya iyileşmeyen lekelerin cilt kanserinin habercisi olabileceği uyarısında bulunuyor. Güneş kreminin doğru kullanımı ve güneşin yoğun olduğu saatlerde alınacak önlemlerin önemine dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Aliye Sevdem Gülcan, korunma yollarını A Haber'e anlattı. A Haber Muhabiri Nuray Korkmaz ile Kameraman Ömer Er, yaz aylarında sık karşılaşılan güneş lekelerini, uzman uyarılarını ve vatandaşların güneşten korunma alışkanlıklarını ekranlara taşıdı.