AVM girişinde çantasından şarjör ve mermi çıktı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir alışveriş merkezine girmeye çalışan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi kadının çantasında, x-ray kontrolü sırasında şarjör ve 25 mermi bulundu. Güvenlik görevlilerinin ruhsat sorması üzerine olay yerinden ayrılan şüpheli, polis ekiplerince Beşiktaş'ta yakalandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sevgilisiyle bağlantılı 7 adreste yapılan aramalarda toplam 606 fişek ele geçirilirken, iki şüpheli "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçundan tutuklandı.