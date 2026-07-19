Temmuzda 5 metrelik kar tünellerine yoğun ilgi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Dağları'ndaki Sat Gölleri bölgesi, temmuz ayında da erimeyen kar örtüsüyle doğaseverleri ağırlıyor. YEKDASDER üyesi 20 kişilik grup, gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşünün ardından eriyen karların altında doğal olarak oluşan yaklaşık 5 metrelik kar tünellerini gezdi. Doğaseverler, yaz ortasında kış manzaralarını andıran bölgeyi görüntülerken, karla mücadele ekiplerinin zorlu çalışmalarına da tanıklık etti.