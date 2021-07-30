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Güneş kremleri vücuda zarar veriyor mu? | Evde güneş kremi nasıl yapılır?

A Haber
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Giriş: 30.07.2021 02:37
Geçtiğimiz günlerde bilinen bir marka, güneş kremlerinin içinde kanserojen madde tespit edilince, ürünlerini piyasadan toplattı. Yaşanan bu olay güneş kremleri vücudumuza yararlı mı yoksa zararlı mı? sorusunu yeniden gündeme getirdi. İşte bakın işin uzmanları nasıl yanıt verdi. Öte yandan evde güneş kremi nasıl yapılır? soru da yanıt buldu.
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Güneş kremleri vücuda zarar veriyor mu?
Güneş kremleri vücuda zarar veriyor mu?
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