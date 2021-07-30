Güneş kremleri vücuda zarar veriyor mu? | Evde güneş kremi nasıl yapılır?

Geçtiğimiz günlerde bilinen bir marka, güneş kremlerinin içinde kanserojen madde tespit edilince, ürünlerini piyasadan toplattı. Yaşanan bu olay güneş kremleri vücudumuza yararlı mı yoksa zararlı mı? sorusunu yeniden gündeme getirdi. İşte bakın işin uzmanları nasıl yanıt verdi. Öte yandan evde güneş kremi nasıl yapılır? soru da yanıt buldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN