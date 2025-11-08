08 Kasım 2025, Cumartesi

Gümüşhane’de Harşit Savunması Zaferi’nin 108. yılı anıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 19:30
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde 108 yıl önceki Harşit Savunması Zaferi anısına Güvende Yaylası’ndan Kabaktepe Şehitliği’ne vefa yürüyüşü düzenlendi. Vali, 3. Ordu Komutanı ve vatandaşların katıldığı etkinlikte şehitler dualarla anıldı, gençler ellerinde Türk bayraklarıyla 7 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.
