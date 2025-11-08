08 Kasım 2025, Cumartesi
Gümüşhane’de Harşit Savunması Zaferi’nin 108. yılı anıldı
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde 108 yıl önceki Harşit Savunması Zaferi anısına Güvende Yaylası’ndan Kabaktepe Şehitliği’ne vefa yürüyüşü düzenlendi. Vali, 3. Ordu Komutanı ve vatandaşların katıldığı etkinlikte şehitler dualarla anıldı, gençler ellerinde Türk bayraklarıyla 7 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.