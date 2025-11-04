Güllü’nün parkelerinin kriminal raporu çıktı: bebek yağı ve Arap sabunu detayı

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün düştüğü odadaki parkelerle ilgili kriminal rapor çıktı. İncelemelerde parkelerle ilgili "zeminde herhangi bir kayganlaştırıcının olmadığı" belirtildi. Öte yandan ev içi güvenlik kamera görüntüleri de analiz için TÜBİTAK’a gönderildi.

