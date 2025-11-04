04 Kasım 2025, Salı
Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı: bebek yağı ve Arap sabunu detayı
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün düştüğü odadaki parkelerle ilgili kriminal rapor çıktı. İncelemelerde parkelerle ilgili "zeminde herhangi bir kayganlaştırıcının olmadığı" belirtildi. Öte yandan ev içi güvenlik kamera görüntüleri de analiz için TÜBİTAK’a gönderildi.